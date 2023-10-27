جيسوس يحسم جدل "خلاف" سالم الدوسري وميتروفيتش داخل الهلال .. ويتغزل في نجم الأهلي

تصريحات جورج جيسوس بعد كلاسيكو الهلال والأهلي

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حسم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الجدل بشأن "خلاف" سالم الدوسري والصربي أليكساندر ميتروفيتش، على ركلات الجزاء.

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ميتروفيتش أهدر ركلة جزاء، في فوز الهلال على الأهلي (3-1)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكشف جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد كلاسيكو الأهلي، عن أنه حدد 3 لاعبين مختصين في تنفيذ ركلات الجزاء، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وهم سالم وميتروفيتش، بالإضافة إلى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قبل تعرضه للإصابة.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أنه ترك الحرية للاعبين الثلاثة، من أجل اختيار منفذ ركلات الجزاء، أثناء المباريات؛ حيث أنه لم يضع أي ترتيب.

وأوضح جورج جيسوس، أن سالم فضل ترك تنفيذ ركلة الجزاء أمام الأهلي، إلى المهاجم الصربي، لمساعدته في المنافسة على لقب هداف الدوري؛ نافيًا بذلك الاتهمات الموجهة إلى ميتروفيتش، بشأن إصراره على لعب الكرة.

وبخصوص الكلاسيكو.. اعتبر جيسوس، أن فريقه كان قادرًا على تحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة؛ لولا تألق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه.

وفي النهاية.. ركز مدرب الهلال، على أرقامه الحالية مع الهلال، والتي تشبه ما حققه في ولايته الأولى مع الفريق؛ وهي 9 انتصارات وتعادلين، في أول 11 مباراة بمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن جورج جيسوس، قاد الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، قبل أن يعود في مطلع الموسم الرياضي الحالي.

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