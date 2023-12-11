جيسوس يحذر نجومه .. ويؤكد: هذا سبب عودتي إلى الهلال من جديد!

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال على التعاون

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بسلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الهلال انتصر (3-0) على التعاون، مساء اليوم الإثنين؛ ليحجز بطاقة التأهل بشكل رسمي، إلى نصف نهائي كأس خدم الحرمين الشريفين.

جيسوس حذر نجوم الهلال، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة التعاون، من العيش على هذه الانتصارات؛ قائلًا: "لم نحقق أي شيء بعد.. العبرة بالنهاية وليست البداية".

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وأرجع المدير الفني البرتغالي، نتائج الزعيم الهلالي "الرائعة"، إلى طموح نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى اتحاد غرفة الملابس، التي تبدو ولو كانت أسرة واحدة.

ومن الناحية الشخصية.. كشف جورج جيسوس، عن أنه عاد إلى الهلال؛ من أجل إنجاز المهمة غير المكتملة في ولايته الأولى، وقيادة الفريق إلى منصات التتويج.

جدير بالذكر أن جيسوس، قاد الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق؛ إثر خلافات عنيفة مع الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة النادي وقتها.