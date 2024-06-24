جيسوس يتواصل مع برشلونة لضم نجمه .. وشرط تعجيزي لانتقاله إلى الهلال

ماذا قال جيسوس لبرشلونة حول صفقته المرغوبة في الهلال؟

رغم رفضه فكرة الرحيل عن برشلونة، إلا أن الجناح البرازيلي رافينيا، لا يزال محلّ اهتمام كبير من أندية دوري روشن، بعد الكشف عن تدخل فريق سعودي واستعداده لفعل أي شيء من أجل إتمام التعاقد معه رسميًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الهلال أصبح مهتمًا بضم رافينيا من برشلونة، بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والذي تحرك بالفعل، وتحدث مع أسماء قيادية داخل النادي، والمحيطين باللاعب، من أجل الكشف عن رغبته في الاعتماد على خدمات البرازيلي في الميركاتو الصيفي المُقبل، كونه سيمنح قفزة تنافسية كبيرة للأزرق.

وأبدى المدرب البرتغالي استعداد لفعل أي شيء للحصول على توقيع رافينيا، رغم معرفته بمكانة اللاعب داخل في برشلونة، كونه يستطيع اللعب في الجناحين، ويمارس الضغط على المنافسين، كما يمتلك الطموح لخوض تجربة جديدة إذا لم يتم الاعتماد عليه في الفريق، فيما رد برشلونة على جيسوس بأنهم لا يفكروا في رحيل اللاعب إلا إذا تلقوا عرضًا ضخمًا، علمًا بأن برشلونة رفض عرضًا سعوديًا في الصيف الماضي، لضم رافينيا مقابل 80 مليون يورو.

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وأبلغ برشلونة، مدرب الهلال، بأنه يجب تقديم عرض بحد أدنى 90 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل رافينيا، وقد يصل الأمر إلى 100 مليون، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقد رافينيا، الذي ينتهي في يونيو 2027، يبلغ 400 مليون.

وأوضح التقرير أن جيسوس سيجد صعوبة في إقناع اللاعب، ليقوم بالتواصل مع الأشخاص المحيطين به، من أجل إبلاغه بأن العرض المقدم من الهلال سيكون على مستوى الصفقة، وسيحصل اللاعب على راتب يتفوق كثيرًا على راتبه مع برشلونة.

وانتقل رافينيا إلى صفوف برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 58 مليون يورو، وشارك الجناح البرازيلي في 37 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة.