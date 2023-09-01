جيسوس: نجم الهلال لعب الكلاسيكو "مصابًا" .. والاتحاد فخر للسعودية

تصريحات جورج جيسوس بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

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أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز في كلاسيكو المملكة أمام الاتحاد.

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الهلال فاز على الاتحاد (4-3)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأكد جيسوس في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، بعد الكلاسيكو، على أن تواجد أندية مثل الهلال والاتحاد؛ هو فخر للرياضة السعودية.

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وشدد المدير الفني البرتغالي، على أن مثل هذه المباريات المثيرة، ستعكس صورة إيجابية عن الكرة السعودية، أمام العالم أجمع.

وفجّر مدرب الهلال، مفاجأة عن النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي شارك في الشوط الثاني من الكلاسيكو، وساهم في قلب النتيجة.

وقال جورج جيسوس: "ميشايل شارك في الشوط الثاني من الكلاسيكو، على الرغم من أنه يُعاني من الإصابة".

وأشار جيسوس، إلى أن النجم البرازيلي، تعرض لهذه الإصابة، خلال الساعات القليلة التي سبقت الكلاسيكو، قبل أن تتجدد عليه مرة أخرى، بعد مشاركته في الشوط الثاني.

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