جيسوس لا يستحق المقصلة .. واحترسوا من كاسترو خارج الملعب!

عليكم أن تحترسوا جيدًا من مدرب النصر عندما يكون خارج الملعب

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أسدل الستار على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بتتويج النصر باللقب على حساب الهلال، ولكن يتعرض المدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الزعيم لانتقادات لاذعة من جانب جماهير فريقه.

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على الرغم من أن النصر لعب وقت طويل من دقائق بـ10 لاعبين فقط، إلا أن الهلال لم يستطع استغلال هذا الأمر لصالحه، ليخسر بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن كان متقدمًا بهدف نظيف.

وبعد خسارة الهلال وفوز النصر بلقب كأس الملك سلمان، دعونا نتحدث عن جيسوس ومواطنه لويس كاسترو مدرب نادي النصر قبل بداية مباريات فريقهما موسم 2023-2024..

جيسوس لا يستحق المقصلة

بعد انتهاء المباراة، صبت جماهير الهلال جم غضبها على المدرب جورج جيسوس، وحملته مسؤولية الهزيمة وخسارة كأس الملك سلمان أمام الغريم النصر.

وصل الأمر إلى أن البعض طالب برحيله قبل أن يبدأ الموسم الجديد، الذي يسعى خلاله الهلال تحقيق الألقاب وتعويض إخفاقات الموسم الماضي.

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وتناسى الجميع تصريحات جيسوس التي أكد فيها أكثر من مرة، أن فريقه لم يكتمل حتى الآن، ويحتاج إلى ضم ثنائي في مركز المهاجم، وليس مهاجم واحد.

وأن ما قدمه الهلال في دور المجموعات، وصعوده بشق الأنفس، جعل الجميع يتأكد أن هذا الفريق لن يستطيع أن يصل إلى النهائي، ولكن حدث ذلك، وكان قريبًا من التتويج لولا تراخي اللاعبين بعد التقدم بهدف وطرد أحد لاعبي النصر.

لا يستحق جيسوس المقصلة من جماهير الهلال، بل يجب دعمه ونحن مازلنا في بداية الموسم الجديد، ولم يلعب الزعيم أي مباراة حتى الآن فيه على الرغم من انطلاقته، وبطولة كأس الملك سلمان هي بطولة ودية، وخسارتها ليست بنهاية العالم، بل هي استعداد لموسم سيكون هو الأصعب على الجميع بالكرة السعودية، لشراسة المنافسة المتوقعة.

احترسوا من كاسترو خارج الملعب

بعد تعادل النصر أمام الزمالك في ختام مباريات دور المجموعات، وصعوده غلى ربع نهائي كأس الملك سلمان، قال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي: "لا أستبعد أن من يتوج بالبطولة فريق مفاجأة وليس من الفرق المرشحة بالبطولة".

تصريح كاسترو كان بمثابة مخدر لجميع منافسيه على لقب كأس الملك سلمان، ليُمهد لفريقه التتويج بالبطولة ولكن بطريقة غير مباشرة، بالإضافة إلى أنه أزاح من على لاعبيه الضغوط النفسية، ليلعبوا أكثر راحة.

وبعد تأهل النصر إلى ربع النهائي فاز في مباراة وراء الأخرى حتى وصل إلى النهائي، ليجد نفسه يلعب أمام الغريم التقليدي الهلال في ديربي الرياض، الذي ينتظره الجميع كل عام بفارغ الصبر.

ونجح كاسترو في قيادة لاعبيه رغم الصعوبات لتحقيق اللقب، وبداية موسم 2023-2024 بحالة نفسية رائعة، ستُفيده ليتمكن من العودة إلى منصات التتويج.

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