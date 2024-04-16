"جيسوس سيشرح الخطط في الطائرة" .. وليد الفراج يسخر من جدول الهلال "الاستثنائي"

الهلال مقبل على أيام صعبة جدًا

SHAHID

سخر الإعلامي السعودي وليد الفراج من جدول الهلال المزدحم بالمباريات خلال الأيام الـ10 القادمة، وقد وصفه بالاستثنائي.

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الهلال كان من المقرر أن يواجه العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء، لكن العديد من المصادر الصحفية أكدت تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

هذا القرار، وحسب عدد من المصادر المحلية، سيؤدي إلى تأجيل مواجهة الهلال مع الأهلي في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي المقررة يوم الجمعة القادم لمدة 24 ساعة كذلك، وبعدها سيلعب الزعيم مباراة إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء وأخيرًا سيُواجه الفتح في الجولة الـ29 من البطولة المحلية يوم الجمعة بعد القادم.

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الفراج استعرض تلك المواعيد عبر حسابه على منصة إكس وأشار ساخرًا إلى أن المدرب جورج جيسوس سيشرح خطط لعب المباريات في الطائرة.

إذ كتب "4 مباريات في 9 ايام .. جدول استثنائي واختبار لقدرات الأزرق في التكيف مع ضغط غير مسبوق كمًا ونوعًا. جيسوس راح يشرح الخطط في الطيارة".

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