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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جيسوس: الأهلي يشبه الهلال وتوسيع الفارق مع النصر هو هدفنا

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كلاسيكو الزعيم والراقي يقام بعد غدٍ الجمعة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن مواجهات الكلاسيكو لا تعترف بالفوارق الفنية، مشددًا على ضرورة اقتناص الثلاث نقاط أمام الأهلي، بحثًا عن مواصلة الانفراد بالصدارة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الراقي بعد غدٍ الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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جيسوس قال، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الكلاسيكو: "الأهلي انطلاقته بالموسم الجاري مشابهة للهلال، لذلك ستكون المباراة قوية للغاية، فهو من الفرق المنافسة لنا على البطولة، وتقارب القيمة الفنية للفريق يزيد من قوية اللقاء".

وأضاف: "قبل الجولة الماضية الهلال كان أقل استقبالًا للأهداف، حاليًا نسعى لتصحيح الأخطاء، لأن هدفنا هو المحافظة على فارق النقاط الثلاث التي تفرق بيننا وبين النصر، فالدوري لم يحسم حتى الآن".

البرتغالي تابع: "مواجهات الكلاسيكو لا تعرف فوارق فنية، والهلال والأهلي لديهما لاعبين مميزين، لذلك تركيزنا حاليًا منصب نحو تحقيق النقاط الثلاث ونسيان أي مباراة حققنا بها نتيجة سلبية".

ويتصدر الموج الأزرق جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، متفوقًا بست نقاط عن الراقي، صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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