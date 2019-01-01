جيسوس: أتمنى إغاظة أجويرو وأوتامندي

النجم البرازيلي جابريل جيسوس يؤكد على رغبته في إغاظة زميليه في مانشستر سيتي أجويرو وأوتاميندي عقب مواجهة البرازيل والأرجنتين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرازيلي جابريل جيسوس على صعوبة مواجهة بلاده ضد الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيسوس وأكد خلالها أنه سيقوم بتقديم كل ما لديه من أجل الفريق، وشدد أيضًا أن الجميع سيفعل ذلك سواء مع البرازيل أو الأرجنتين.

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من سيفوز بكوبا أمريكا؟🤔 pic.twitter.com/JezlXjK9PK — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وقال جيسوس: "في بدايتي مع مانشستر سيتي رأيت أجويرو يقوم بكل شيء ممكن من أجل التسجيل، وذلك جعل الأمور أسهل بالنسبة لي، لقد تعلمت الكثير منه، لكن حاليًا كلًا منا سيلعب لفريق مختلف عن الآخر".

وأضاف: "نحن هنا نتحدث عن فريقين أقوياء للغاية، أمتين لديهما الكثير من العراقة عندما يتعلق الأمر بتاريخهما في كرة القدم، وبما أننا أصحاب الأرض ولدينا مستوى أفضل مؤخرًا ذلك يضع الضغط علينا نحن أكثر من الأرجنتين".

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وأكمل: "لم أراهن أجويرو على أي شيء، هو سيدافع عن ألوان فريقه وأنا سأقوم بالمثل، لكن عندما نعود لمانشستر سيتي أتمنى أن أحظى بالفرص لإغاظته هو وأوتاميندي".

جدير بالذكر أن مواجهة نصف نهائي كأس كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين ستقام فجر يوم الخميس المقبل وسيواجه الفائز من تلك المباراة تشيلي أو بيرو في النهائي.