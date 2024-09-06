ودع مُحترف آخر .. النصر يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق على الرحيل نهائيًا

نجم جديد في النصر يرحل

توصل نادي النصر لاتفاق مع محترف جديد في صفوفه، على إنهاء العقد بشكل نهائي بين الطرفين، بعد عدم حاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة.

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وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة النصر تتوصل لاتفاق مع الظهير الإيفواري جيسلان كونان على نهاية مسيرته مع الفريق.

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وبذلك يتخلص النصر من محترف آخر في صفوفه، بعد أن فسخ العقد مؤخرًا مع البرازيلي أليكس تيليس، الذي رحل لينضم إلى بوتافوجو البرتغالي.

ويمتلك النصر في مركز الظهير الأيسر، سالم النجدي الذي تم التعاقد معه من صفوف الفتح، وماجد قشيش الذي أنهى إعارته في الحزم.

وفضّل النصر رحيل كونان لعدم قناعة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بمستواه، وذلك بعدما قام بإعارته إلى الفيحاء الموسم الماضي ولكنه لم يقدم ما يشفع له للبقاء مع العالمي ليرحل.