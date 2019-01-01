جيريس: الصفاقسي قدم مستوى جيد أمام نهضة بركان

جيريس يشيد بمستوى الصفاقسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

امتدح الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، فريق نادي الصفاقسي، بعد مباراته أمام نهضة بركان، حيث أكد على أنه قدم أداء جيد.

الصفاقسي حقق الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، باللقاء الذي أقيم أمس الأحد.

جيريس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "رغم غيابات لاعبي الصفاقسي، إلا أن الفريق استطاع فرض أسلوب لعبه والسيطرة على مجريات الأمور".

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المدرب الفرنسي تابع: "لاعبو الصفاقسي قدموا أداء جيد سواء دفاعيًا أو هجوميًا، والفوز بهدفين نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب التي ستقام بالمغرب، ولكنها ليست حاسمة".

آلان جيريس اختتم تصريحاته قائلًا: "الصفاقسي مطالب بالتنظيم الدفاعي وهز الشباك في لقاء العودة، لتسهيل المهمة".

الصفاقسي يسعى للخروج من المباراة متأخرًا بفارق هدف واحد على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.