جيرو يرفض الصين وسط ترحيب ليون

بطل العالم فقد مكانه في تشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو رفض عرضاً من الدوري الصيني براتب ضخم ويفضل الاستمرار في أوروبا.

وتحدث جيرو قبل بضعة أيام عن تخوفه من مستقبله مع تشيلسي بعد تعاقد النادي مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت "ليكيب" أن داليان ييفانج الصيني قدم عرضاً طويل الأمد وبراتب يصل إلى عشرة ملايين يورو للتعاقد مع جيرو، ولكن الفرنسي رفضه.

وكشفت الصحيفة أن جيرو يرفض اللعب في الصين لرغبته بالحفاظ على مركزه مع المنتخب الفرنسي، ويرى أن الانتقال لآسيا سيضعف حظوظه بالتواجد مع الديوك.

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هدافو البوندسليجا هذا الموسم ⚽️



🇷🇸 لوكا يوفيتش - 13

🇪🇸 باكو ألكاسير - 12

🇩🇪 ماركو رويس - 12

🇵🇱 لفاندوفسكي - 12

🇩🇪 تيمو فيرنر - 11



صراع🔥🔥 pic.twitter.com/khoBSJ8fhZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

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وعلى الجانب الآخر، رحب جون ميشيل أولاس، مالك ليون، بضم جيرو لصفوفه في حوار مع "لو فيجارو": "تحدثت معه في الأمر وقتما كنا في موسكو الصيف الماضي وحتى سألت أرسين فينجر عنه".

وأكمل: "هو لاعب عظيم ولكن حالياً صفوفنا مكتملة بالأمام، ولكن في حال رحيل أحد بالهجوم سيكون هو مرشحاً طيباً، ولكن أظن صعب بيناير، الفريق مكتمل ولا أعتقد سيرحل أي من مهاجمينا، سأرى مع المدرب".

وفقد جيرو مكانه كأساسي في صفوف تشيلسي بعدما فضل مدربه ماوريتسيو ساري توظيف إيدن هازارد كرأس حربة صريح، بالإضافة لوصول هيجواين مؤخراً.

ويُغلق سوق الانتقالات في فرنسا وأوروبا عموماً بنهاية الغد، الحادي والثلاثين من يناير.