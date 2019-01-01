جيرو: لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية أمام مولدوفا

أكد اوليفيه جيرو لاعب المنتخب الفرنسي، أن منتخب بلاده لم يكن حاسماً بالشكل الكافي أمام مولدوفاً.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً صعباً على حساب مولدوفا، بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال جيرو في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد لتسجيلي هدفاً اليوم، ولكن كان بإمكاني التسجيل أيضاً من قبل ركلة الجزاء، هذه المباراة لم يكن يجب أن نبدأها بهذا الشكل".

وواصل: "لم نكن حاسمين في العديد من الأمور، ولكن في الشوط الثاني كان هناك تركيزاً واضحاً من الجميع، بالفعل افتقدنا بعض الواقعية في الكثير من الأحيان ولكن هذا درساً جيداً".

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وأكمل: "المشكلة أن فرق مثل مولدوفا يجب أن تجد لها حلاً وتخترق من العمق، وهذا ما أراده المدرب أن يتحرك جميع المهاجمين".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الألباني، مساء الأحد القادم في الجولة العاشرة من التصفيات.

جدير بالذكر أن الديوك الفرنسية، تتصدر مجموعته برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.