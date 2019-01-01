جيرونا يُسقط إشبيلية ويشعل صراع المركز الرابع

تعرف على نتيجة مباراة إشبيلية وجيرونا

خسر إشبيلية من جيرونا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني ليشعل الصراع على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الهدف جاء من توقيع بورتو في الدقيقة 62 من المباراة ليحيى آمال الفريق الكتالوني في البقاء بالليجا.

وقدّم إشبيلية مباراة باهتة للغاية حتى أن إيفر بانيجا تحصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقائق الأخيرة بعد اعتداء على لاعب من جيرونا دون كرة.

وبعد الخسارة استمر الفريق الأندلسي في المركز الخامس برصيد 55 نقطة وينتظر خسارة خيتافي من ريال سوسيداد لتستمر آماله في التواجد بدوري الأبطال الموسم المقبل.

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وكان فالنسيا قد خسر من إيبار بهدف نظيف ليحافظ على المركز السادس برصيد 52 نقطة.

جدير بالذكر أنّ فوز جيرونا جعله في المركز الـ 17 في الدوري الإسباني وبفارق نقطة واحدة عن مناطق الهبوط.