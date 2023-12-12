جيرونا يتواصل مع برشلونة للاستعانة بلاعبه لحسم الدوري الإسباني

وضع اللاعب يظل غامضًا حتى الآن

بدأ نادي جيرونا الإسباني التحرك جديًا من أجل التعاقد مع أوريول روميو لاعب برشلونة، لمساعدة الفريق على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

روميو رحل عن جيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانضم لناديه السابق برشلونة، ولكنه فشل في إثبات نفسه كمُعوض لسيرجيو بوسكيتس الذي رحل إلى إنتر ميامي لمجاورة ليونيل ميسي.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أشارت إلى أنه كان من المقرر مناقشة الأمر يوم الأحد الماضي على هامش مباراة برشلونة مع جيرونا، ولكن الأمور لم تتطور حتى الآن لاتفاق نهائي بين الطرفين على عودة اللاعب لناديه في يناير المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الإذاعة أن ميشيل مدرب جيرونا يؤمن بأن عودة روميو للفريق ستساهم في رفع حظوظه في المنافسة غير المتوقعة على لقب الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، والتي انتعشت بالفوز الأخير على برشلونة 4/2 على ملعب مونتجويك.

وفي الوقت الحالي تظل المحادثات جارية بين الطرفين، ولكن نقطة الاختلاف الوحيدة هي رغبة برشلونة في انتظار لما سيسفر عنه وضع اللاعب بفريق تشافي هيرنانديز، والذي لم يتطور حتى الآن باعتباره من العناصر الثانوية غير المؤثرة بالشكل المطلوب.

يذكر أن جيرونا يحتل المركز الأول بجدول الليجا بعد 16 جولة برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد و7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الرابع.