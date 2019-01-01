جيرارد يعلق على قيام كلوب بترشيحه لتدريب ليفربول

أسطورة الريدز لا يريد رحيل المدرب الألماني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أبدى ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، والمدير الفني الحالي لنادي رينجرز الاسكتلندي، تعجبه من تصريحات المدرب يورجن كلوب الأخيرة.

كلوب خرج مؤخراً ليرشح جيرارد ليكون الخليفة الأنسب له بتدريب الريدز في حالة رحيله عن صفوف الفريق.

وقال جيرارد عن حديث الألماني:"شعرت بالدهشة والامتنان في نفس الوقت، ولكن لو قرأتم التصريح بعناية سترونه يقول لو تمت إقالتي غداً".

وأضاف:"لا أريد إقالة كلوب غداً لأنه يقوم بوظيفة رائعة جداً مع الفريق، تدفعني للشعور بالسعادة كمشجع للنادي".

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وتابع:"أي شخص من محبي ليفربول حول العالم يعشق كلوب، لذلك نريد منه الاستمرار لسنوات طويلة لجلب المزيد من الألقاب".

يذكر أن كلوب الحاصل مؤخراً على جائزة مدرب العام، حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد سنوات من غياب الريدز عن منصات التتويج.