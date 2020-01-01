جيرارد يراقب إمكانية سحب بريميرليج 2014 من مانشستر سيتي

ما هو موقف ستيفن جيرارد من احتمالية سحب لقب الزحلقة الشهير؟

يتابع أسطورة نادي ليفربول والمدير الفني الحالي لنادي جلاسجو رينجرز ستيفن جيرارد الوضع الحالي والذي يشير إلى إمكانية سحب لقب بريميرليج 204 من مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد عوقب بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين مع عرامة تصل إلى 50 مليون يورو على خلفية ارتكاب مخالفات خاصة بقوانين اللعب المالي النظيف.

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وذكرت بعض المصادر أن هناك تحقيقات في ما حدث من تلاعب بين عامي 2012 و2016 ومن المرجح أن يتم سحب لقب البريميرليج من السيتي في حال ثبت ذلك.

الوصيف في 2014 كان ليفربول، وهو الأمر الذي سيجعل الريدز يحصلون على لقب البريميرليج بنفس السيناريو الذي حصل به إنتر على دوري 2005 حين تم سحبه من يوفنتوس فيما عرف بفضيحة الكالتشيوبولي

وحول ذلك، قال ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق وصاحب اللقطة الأشهر في دوري 2014 حين انزلق وأضاع فرصة التتويج المنتظر بالنسبة لفريقه إنه يتابع الوضع.

وأضاف: "من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي إنها عقوبة مستحقة، وعقوبة قاسية ومن المؤكد أنها ستستأنف، لذلك لا داعي للاستعجال لننتظر ونرى ما سيحدث"

وتابع: "بعد أن ينتهي كل شيء سننتظر إذا كان سيتم سحب لقب البريميرليج من مانشستر سيتي بالفعل أم لا، سأقدم تعليقًا بمجرد معرفة مصير هذه النقطة"

وأردف: "لذلك الأمر أنا مهتم حقًا برؤية النتيجة النهائية لما سيحدث، لن أعلق الآن ولن أصرح بأي شيء، ولكنني مهتم بالأمر حقًا لأسباب واضحة"

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يذكر أن ستيفن جيرارد لم يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولا مرة في تاريخه، حيث غاب اللقب عن ليفربول منذ عام 1990.