جيرارد: مجموعتنا صعبة وسنتجاوزها سويًا

ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز يؤكد على صعوبة مجموعة فريقه في قرعة الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي على صعوبة المجموعة التي وقع فيها فريقه ببطولة الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جيرارد ونقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي عقب القرعة، وأكد خلالها أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه للتقدم في البطولة.

📋نتائج قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 💫 pic.twitter.com/0K0X9LuzRk — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 30, 2019

وقال جيرارد: "لقد وقعنا في مجموعة صعبة، ومن الأصعب التعبير عن شعوري بالكلمات في الوقت الحالي، لكننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الفريق والجماهير".

وأضاف: "المشاعر لا تزال مرتفعة للغاية يجب أن نهدأ قليلًا قبل أن نبدأ في التفكير بأي شيء، لا يزال أمامنا الكثير من العمر في الفترة المقبلة".

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وأكمل: "سنواجه الكثير من التحديات كمجموعة واحدة معًا، ولا يوجد أي شخص هنا مقبل على التحديات قدر ما نفعل نحن هنا في النادي، مع اللاعبين والجماهير أيضًا".

جدير بالذكر أن فريق جيرارد سيلعب في مجموعة تضم كل من بورتو البرتغالي ويونج بويز السويسري وفينورد الهولندي.