جيرارد: أتمنى مقابلة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

جيرارد لا ينسى ماضيه مع ليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز ونجم ليفربول السابق، أن توقعه قرعة الدوري الأوروبي في مواجهة مانشستر يونايتد.

يونايتد يشارك بالدوري الأوروبي كونه حل سادساً بالبريميرليج الموسم الماضي، بينما حجز رينجرز مقعده بعد التغلب على ليجا وارسو.

روما يقترب من ضم سمولينج

وقال جيرارد مع "سكاي": "أشعر بالفخر، هل رأيتم كيف كان الملعب بعد الفوز، قبلت العمل هنا بسبب تلك المساندة، أردت القدوم هنا والمساعدة".

وأضاف: "ربما توقعنا القرعة مع مانشستر يونايتد، أتمنى ذلك، سأذهب إلى أولد ترافورد وأدافع بأسلوب ركن الحافلة".

بيكيه: ماجواير قادر على إعادة مانشستر يونايتد للقمة

وتقام قرعة الدوري الأوروبي مساء اليوم، الجمعة، في موناكو بعدما أُجريت تلك الخاصة بدوري الأبطال الخميس بنفس المكان.

ويلعب رينجرز السبت أمام سيلتيك في قمة الكرة الاسكتلندية، بينما يواجه يونايتد نظيره ساوثامبتون في البريميرليج.