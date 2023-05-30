جيرارد بيكيه يفرك الملح في جرح إسبانيول: سأذهب إليهم رئيسًا!

بيكيه يسخر من هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني..

لم يفوت جيرارد بيكيه أسطورة نادي برشلونة فرصة السخرية من غريمه إسبانيول، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

بيكيه، الذي اعتزل في منتصف الموسم الحالي، تلقى العديد من الإساءات على مر السنين من مشجعي إسبانيول، بما في ذلك الأغاني عن شريكته السابقة شاكيرا.

بيكيه، وفي تصريحات خلال بث خاص ببطولة دوري الملوك التي ينظمها، أكد أن الفوز على ملعب "كورنيا إلبرات" معقل إسبانيول أمام جماهيره، أفضل من ممارسة الجنس.

وقرر بيكيه فرك الملح في جرح مشجعي إسبانيول بعد 24 ساعة فقط من تأكد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، حيث سيلعب إسبانيول ضد فريق أندورا الذي يملكه بيكيه.

بيكيه قرر تذكير جمهور إسبانيول بذلك خلال البث، وقال: "سأذهب إلى ملعب كورنيا العام المقبل، وسأذهب إلى إسبانيول، لأنه في العام المقبل ستكون هناك مباراة بين إسبانيول وأندورا، ولدي الحق في الذهاب لتمثيل أندورا في مقعد الرئيس".

لا شك أن إسبانيول يواجه مشاكل عاطفية بالتأكيد، لكن احتمالية رؤية بيكيه مرة أخرى الموسم المقبل هذه المرة كرئيس، من غير المرجح أن تكسبه الكثير من المشجعين في كورنيا.