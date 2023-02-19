جيرارد بيكيه يعيد إيكر كاسياس للملاعب ومورينيو يعلق: أجلسته احتياطيًا لأنه الأسوأ!

زملاء إيكر كاسياس يكشفون كيفية التسديد بنجاح ضد الحارس الإسباني مع عودته للملاعب

لا ينسى البرتغالي جوزيه مورينيو معاركه؛ فقبل سنوات كانت علاقته بالإسباني إيكر كاسياس حارس ريال مدريد غير جيدة حينما كان مدربه بالفريق. أزمة ربما سيعود الحديث عنها بعد تحفيز المدرب لإيباي لانوس ضد إيكر العائد للملاعب.

وسيعود كاسياس للدفاع عن مرماه لكن في ملاعب دوري "كينجز ليج" المعروف باسم دوري بيكيه والذي يملك فيه مدافع برشلونة السابق ناديًا ويتعبر مؤسسه وكذلك يملك كل من كاسياس ولانوس فريقًا.

وأعلن إيكر أنه سيلعب اليوم الأحد ضد فريق لانوس الذي سيسدد ركلة جزاء ضد الحارس المتوج بكأس العالم مع إسبانيا.

خلال البرنامج الذي يذيعه إيباي على تويتش نشر فيديو للاعبين وزملاء قدامى لكاسياس يساعدونه في كيفية التسديد ضد زميلهم السابق.

نصحه بيبى رينا بإغلاق عينيه والتسديد بقوة في المنتصف، أما دي خيا فأوعز إليه بتسديدة بانينكا. نصيحة كارليس بويول وبوسكيتس وأربيلوا وجوردي ألبا كانت أكثر دقة لإيباي وهي التسديد في اليد الأضعف لإيكر وهي اليد اليسرى.

لكن أكثر فيديو خلق جدلًا كان لمدرب روما جوزيه مورينيو الذي قال: "لقد وضعته على دكة البدلاء سابقًا لسبب؛ لأنه سيئًا جدًا. لديك أسهل ركلة جزاء لتسددها".

رد فعل الحضور على كلمات جوزيه التي بدت ساخرة كان موازيًا في السخرية؛ فإيكر أمسك قلبه وسقط أرضًا وتبعه الحضور وسط ضحك الجميع.