جيرارد بيكيه مقارنًا بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: لم أبارك للبرغوث على الفوز بكأس العالم!

بيكيه يختار الأفضل.. ميسي أم رونالدو؟

تحدث نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، في المقارنة المعتادة بين ميسي ورونالدو، ومن الأفضل بينهما، كاشفًا عن موقفه من تهنئة الهداف التاريخي للبلوجرانا بالفوز بكأس العالم.

وأعلن بيكيه اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة امتدت 18 عامًا، مليئة بالألقاب مع منتخب إسبانيا، وأيضًا مع نادي برشلونة، والذي قضى فيه معظم فترته كلاعب.

وفي المناظرة الشهيرة بين ميسي ورونالدو ومن الأفضل، تحدث بيكيه في بث مباشر عبر تويتش قائلًا:" كلاهما أبلى بلاءً حسنًا بشكل لا يصدق، أعتقد أنه من حيث الموهبة، فميسي هو رقم واحد بالتأكيد"

وأضاف:" صحيح أن رونالدو عمل بجد وقاتل، من أجل الحصول على المركز الأول، لكن ميسي أظهر أنه على الرغم من بلوغه 35 عامًا، إلا أنه يمكنه المنافسة على لقب الأفضل، وأظهر ذلك في كأس العالم".

وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث إلى ميسي منذ فوز الأرجنتين بكأس العالم، قال:" ليس حقًا، هذا جنون لكنه صحيح، كنت بحاجة للانفصال عن الرياضة بعد تقاعدي، ذهبت في إجازة لبضعة أيام، كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة كمحترف".

واختتم: "لم أشاهد أي رياضة خلال هذه الفترة بما فيها كأس العالم عدا أجزاء بسيطة من المباراة النهائية، ولهذا لم أتحدث معه لأبارك له الفوز باللقب".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود خلاف بين بيكيه وميسي وأن الأول هو من أقنع جوان لابورتا بترك هداف الليجا التاريخي يغادر في صيف 2021.