"لا تقول الحقيقة كما حدثت" .. جيرارد بيكيه يتهم شاكيرا بالكذب ويرد على أغانيها المُهينة

النجم الإسباني يفتح الجرح من جديد

فتح جيرارد بيكيه، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، صندوق أسراره وتحدث للمرة الأولى بوضوح عن كواليس علاقته بالمطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالهما منذ عامين.

وانفصل بيكيه عن شاكيرا في صيف 2022، بعد علاقة دامت لأكثر من 10 سنوات ونتج عنها طفلين، لكن رغم إعلان الطرفين الانفصال بالتراضي واحترام، إلا أن المطربة ذات الأصول اللبنانية، جعلت من بيكيه بطلًا لكل أغانيها وهاجمته بشدة.

ونفى بيكيه اتهامات شاكيرا، التي كشفت في كل مرة أن لاعب كرة القدم انسحب من علاقتهما ووقع في حب كلارا شيا عندما كانا لا يزالان زوجين.

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وقال بيكيه في مقابلة مع شبكة "CNN": "شاكيرا لا تقول الحقيقة بالطريقة التي كانت عليها. لكني لا أستطيع التحكم فيما تقوله أو تنشره وسائل الإعلام، لذلك أنا هادئ".

وأضاف: "أفضل شيء هو أنني في النهاية مُحاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفوني حقًا، إنهم يعرفون كيف أنا وماذا أفعل، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".

وتابع بيكيه: "أنا سعيد للغاية، أقضي وقتًا رائعًا وأشعر بالامتياز. أستمتع بالحياة التي عشتها، والقدرة على اللعب في برشلونة نادي حياتي لأكثر من 20 عامًا، والأطفال والأسرة الرائعة، والأصدقاء وأولئك من المدرسة الذين ما زلت أحتفظ بهم".

في المقابل، تعيش المطربة الكولومبية في ميامي حاليًا حياتها بشكل طبيعي، حيث طوت صفحة هذه الحلقة الصعبة في حياتها.