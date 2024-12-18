"هل تلعب من أجل مليون يورو؟" .. بيكيه يستفز رئيس إسبانيول بدعوة ساخرة لدوري الملوك

رسالة نجم برشلونة لأغراض دعائية

أثار الإسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة ومؤسس مسابقة دوري الملوك، جدلًا واسعًا برسالته الساخرة إلى رئيس نادي إسبانيول لدعوته لخوض مباراة كرة قدم أمام فريق من المسابقة التي يديرها.

ونشر حساب دوري الملوك الرسمي على منصة "X" (تويتر) فيديو يظهر خلاله بيكيه وهو يكتب رسالة إلى تشين يان شينج، رئيس نادي إسبانيول يقترح فيها إقامة مباراة خلال عطلة عيد الميلاد بين إسبانيول وفريق من دوري الملوك، وقال في رسالته: "أهلاً إسبانيول، هل نلعب من أجل مليون؟".

وأضاف في رسالته: "ابتداءً من الأول من يناير، ستقام بطولة كأس العالم للأندية في إيطاليا، كأس العالم لفرق الملوك، مع المباراة النهائية على ملعب يوفنتوس في 12 يناير. من أجل إعداد المنتخب الإسباني، نريد دعوة منافس من مستوانا للعب مباراة بتنسيق الملوك، لهذا السبب، استغللنا عطلة عيد الميلاد، وفكرنا في مواجهة إسبانيول".

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وجاءت رسالة بيكيه بشكل ساخر من إسبانيول، باعتباره منافس على مستوى دوري الملوك، قائلًا: "لتقديم حافز، نحن على استعداد للمقامرة بمبلغ مليون يورو الذي سيتعين على الخاسر دفعه للفائز. نتطلع إلى استجابة سريعة. مع أطيب التحيات، جيرارد بيكيه".

وكرر بيكيه سخريته من نادي إسبانيول، بكتابة اسمه بشكل غير صحيح، بالإسبانية بدلاً من الكتالونية، مع تذكير النادي بأن ملعبه يقع في كورنيلا إل برات، ليدحض ادعاء إسبانيول دائمًا بأنه الفريق الأول في برشلونة.

وفي الوقت الحالي، لم يعلق إسبانيول على اقتراح جيرارد بيكيه الاستفزازي ودوري الملوك، والذي من الواضح أنه مخصص لأغراض الدعاية.