جيرارد أنقذه من "عناد" الاتفاق .. رحيل هندرسون يزف البشرى للأهلي والاتحاد

أسرار وكواليس مثيرة في آلية فسخ عقد اللاعب الإنجليزي

SHAHID

بعدما حُسم مستقبل جوردان هندرسون نجم وسط الاتفاق السعودي بالرحيل عن ناديه والانضمام إلى أياكس أمستردام، كشف الصحفي بن جاكوبس المزيد من الأسرار والكواليس حول اتفاق فسخ العقد بين الطرفين ودور المدرب ستيفن جيرارد فيما حدث.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مستقبل اللاعب الإنجليزي كان محل تناقض كبير بين الإعلامين السعودي والأوروبي، حيث أكد الأول استمراره مع الاتفاق فيما أصر الثاني على رغبته بالرحيل والعودة للقارة العجوز، وقد أكد جاكوبس أن الثنائي كان محقًا في توجهاته.

جاكوبس أوضح أن الاتفاق كان مصرًا على عدم التخلي عن هندرسون خلال يناير الجاري، وقد هدده بأن إعلان رغبته في الرحيل علنًا وعبر الإعلام لن يضطرهم للموافقة على ذلك وسيؤدي لرد فعل عكسي، لكن تدخل المدرب جيرارد وحديثه وجهًا لوجه مع المدير الرياضي للنادي "مارك ألين" ساهم في تغيير موقف المسؤولين الاتفاقيين وموافقتهم على فسخ العقد بالتراضي والسماح للاعب بالرحيل.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأفاد جاكوبس أن اتفاق فسخ العقد بين الطرفين سينص على دفع هندرسون أموالًا للاتفاق بناءً على أدائه ونتائج أياكس في الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيُوفر ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لاستخدامها في سوق الانتقالات الشتوي، فيما سيتخلى صاحب الـ33 عامًا عن 75% من راتبه الحالي.

وقد زف البُشرى لناديي الأهلي والاتحاد بالإشارة إلى أن الاتفاق يستهدف الآن التعاقد مع مهاجم الأول، روبرتو فيرمينو، وجناح الثاني، جوتا، إذ يسعى الناديان للتخلص من اللاعبين ومحاولة تسويقهما لضم لاعبين أجانب آخرين قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي نهاية يناير الجاري.

SHAHID