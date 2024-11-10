"مسألة وقت" .. مدرب إنتر ميامي يُثير الجدل بشأن إمكانية رحيل ليونيل ميسي!

هل سيرحل ميسي عن إنتر ميامي؟

أثار جيراردو مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الجدل بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مشواره بالدوري الأمريكي.

وودع إنتر ميامي بطولة الدوري الأمريكي، بعد الهزيمة على يد أتلانتا يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الفاصلة التي جمعت بين الفريقين.

وقال مارتينو عقب المباراة: "لا أعلم محدودية وقت ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، ولكن الأمر مسألة وقت يمر، ولكني لا أجرؤ على القول إنه قصير إلى هذا الحد".

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وأكد تاتا مارتينو على أنه يتمنى أن يستمر ليونيل ميسي لوقت أطول في الولايات المتحدة، وعدم رحيله عن إنتر ميامي خلال الفترة القادمة".

وعلق المدرب الأرجنتيني على خروج فريقه من المنافسة على الدوري الأمريكي، حيث قال: "يبدو أن النادي في تقدم مهم، المقارنة بين آخر مباراة في الموسم الماضي والمباراة الثالثة اليوم، والمرارة التي نشعر بها جميعًا لعدم التقدم، من الواضح أن أهداف النادي تم تعديلها، وأعتقد أنه لا يوجد سبب يمنع النادي من الاستمرار لتحقيق اللقب العام القدم".