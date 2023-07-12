"بعضها جيد والآخر سيء" .. مفاجآت قانونية في عقوبة منع النصر من التعاقدات

جديد أزمة منع نادي النصر من التعاقدات في الصيف الحالي!

لا حديث بين جماهير نادي النصر حاليًا، إلا على قرار حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صحيفة "الرياضية" كشفت في الساعات الماضية، عن حرمان النصر من التعاقدات، بسبب عدم سداده مبلغ 2 مليون ريال إلى ليستر سيتي الإنجليزي، عن صفقة النجم النيجيري أحمد موسى، بالإضافة إلى 33.5 مليون ريال، قيمة مستحقات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. أوضح القاني الرياضي أحمد الأمير، أن عقوبة حرمان العالمي من التعاقدات، في قضية ليستر سيتي؛ ستطبق محليًا ودوليًا، وليست داخل المملكة العربية السعودية فقط، حسب ما ردد البعض.

وعن قضية فيتوريا.. أكد الأمير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن النصر، لم يصدر ضده أي قرار رسمي - حتى الآن -، بالحرمان من التعاقدات.

وقال القانوني الرياضي: "قرار المحكمة الرياضية (كاس)، الخاص بفيتوريا، لا يوجب منع التسجيل بشكل تلقائي، ولابد من قرار من لجنة الانضباط بـ(الفيفا)، في حال عدم التنفيذ".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيستطيع تسجيل صفقاته الجديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي، بمجرد سداد الديون المستحقة عليه.