جيجز: لا أرغب في تدريب مانشستر يونايتد (فيديو)

فاجأ أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز، مشجعي ناديه القديم في رده على سؤال حول رأيه في العودة لتدريب الشياطين الحمر يومًا ما.

ودافع أسطورة ويلز عن القميص الأحمر أكثر من عقدين من الزمن، قبل أن يتخذ قرار الاعتزال والعمل كمساعد مدرب بداية من عام 2014.

وكان الاعتقاد السائد بأنه يعمل مع المدرب الهولندي الأسبق لويس فان خال، ليكتسب منه الخبرة اللازمة ليكون الرجل الأول في المستقبل، إلا أنه تفاجأ بتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا للمخضرم الهولندي، ما عجل برحيله عن "أولد ترافورد".

وظل جيجز بلا عمل لمدة عامين، قبل أن يحصل على فرصة تدريب منتخب بلاده خلفًا لكريس كولمان منذ بداية العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

"I've not got any burning desire to be #MUFC coach"



Ryan Giggs wouldn't want the job at Old Trafford even if it was available!#beINPL pic.twitter.com/ll9CIfgseT