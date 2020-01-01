جيجز: فيرجسون يسهل الأمور وفان جال معقد

ريان جيجز يتحدث عن الفارق بين السير أليكس فيرجسون ولويس فان جال في مانشستر يونايتد

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز عن الفارق بين السير أليكس فيرجسون ولويس فان جال كمدربين للشياطين الحمر.

وعمل جيجز كلاعب مع فيرجسون لنحو 20 عامًا، بينما عمل لموسمين فقط مع لويس فان جال كلاعب ومدرب مساعد فيما بعد.

وعن الفارق بينهما، تحدث جيجز عن كون السير أليكس فيرجسون أكثر وضوحًا وقدرة على شرح دور اللاعب بدقة، بينما كان فان خال معقدًا أكثر.

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وأضاف: "الحياة تحت قيادة فان خال كانت أكثر تعقيدًا بكثير مما كانت عليه في عهد فيرجسون، هذا على مستوى كل شيء تقريبًا وبشكل عام"

وتابع: "من الواضح أننا عملنا تحت قيادة السير أليكس الذي عرفته منذ أن كان عمري 13 عامًا، لذلك أنا وزملائي نعرفه جيدًا على المستوى الشخصي والمهني"

وأردف: "فيرجسون لديه كل شيء، الإدارة والانضباط والتميز في الأمور التكتيكية والقدرة على التحكم في كل شيء، لقد كان الرجل المثالي"

وأكمل: "مع لويس فان جال ربما كان العكس تمامًا. لعبنا بأنظمة مختلفة تحت قيادته بينما في عهد السير أليكس لعبنا بشكل يمكن أن نعتبره نظامًا واحدًا نقوم بتعديله فقط"

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يذكر أن فان جال لم يحقق أي بطولة مع مانشستر يونايتد، ورحل سريعًا بعد موسمين فقط قضاهما كمدرب للشياطين الحمر.