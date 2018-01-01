جيامبولو غاضبًا: الحكم منح يوفنتوس ضربة جزاء هدية وحرمنا من هدف

جيامبولو مدرب سامبدوريا ينتقد حكم لقاء فريقه أمام يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي جيامبولو المدير الفني لنادي سامبدوريا غاضبًا حول قرارات حكم لقاء فريقه أمام يوفنتوس، مؤكدًا أنه أعطى السيدة العجوز هدايا من أجل الفوز. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان سامبدوريا قد سقط أمام مضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وكان حكم اللقاء فد أعطى يوفنتوس ركلة جزاء مشكوكًا في صحتها حولها كريستيانو رونالدو إلى هدف الفوز بالمباراة، كما ألغى هدف ريكاردو سابونارا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بداعي وجود تسلل على اللاعب منذ بداية الهجمة.

وبخصوص تلك التفاصيل، تحدث جيامبولو في اللقاء الصحفي الخاص بالمباراة غاضبًا، حيث وصف ركلة الجزاء التي أعطاها الحكم ليوفنتوس بالهدية.

وقال جيامبولو: "بعض الفرق تأتي إلى تورينو ولا تستطيع إكمال شوط واحد بنفس نسق يوفنتوس، نحن وصلنا إلى الدقائق الأخيرة كخصوم أقوياء"

وأضاف جيامبولو: "أعتقد أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها يوفنتوس لم تكن صحيحة، وألغي لنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة بعدها، الأمر تسبب لي في غحباط كبير"

يذكر أن يوفنتوس لم يتعرض للخسارة في أي من مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث انتصر في سبعة عشر مباراة وتعادل في مبارتين فقط.