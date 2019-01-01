جيامباولو بعد تخطي جنوى: ميلان أظهر شخصيته

مدرب ميلان يتنفس الصعداء بالابتعاد عن مراكز شبح الهبوط

أعرب مدرب ميلان ماركو جيامباولو عن ارتياحه بعد استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، بالفوز خارج القواعد على حساب جنوى بهدفين لهدف في واحدة من مواجهات المرحلة السابعة للسيري آ.

وبعد انتهاء نزيف النقاط بخسارة آخر ثلاث مباريات أمام إنتر، تورينو وفيرونتينا، قال جيامباولو لشبكة DAZN "أحببت ما قدمه باكيتا، قدم مباراة جيدة وكذلك لياو، لكني لا أدين من حلوا محلهم، لقد أخبرت اللاعبين بضرورة الحفاظ على هدوئهم، لم يكن من الحكمة أن نواصل نزيف النقاط".

وأضاف "أعرف أن ميلان بحاجة لكل لاعبيه، ولن أقصي أحد، هدفي هو الحفاظ على مشاركة الجميع. ركلة الجزاء؟ كانت لدي شكوك حول صحتها، لكن رينا لديه شخصية كبيرة، وكنت على يقين بأنه سيتصدى لها"، في إشارة إلى ركلة الجزاء التي أنقذها الحارس في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتابع "كانت مباراة صعبة، بالإضافة إلى ذلك كنا نلعب تحت الضغط. ما أريده هو المضي قدمًا بهذه الشخصية، ومن الواضح أن هناك مؤشرات إيجابية للظهور بأسلوب أكثر حدة وأعلى جودة في المستقبل"

وختم "أريد رؤية الفريق يلعب كرة قدم بشكل أفضل، لكن ذلك لم يكن مقنعًا اليوم بسبب الضغط الشديد واحتياج اللاعبين للفوز بأي ثمن، لم أطلب منهم كرة قدم جميلة اليوم، لوجود أهداف أخرى أهم".

🔴ميلان يفوز بشق الأنفس على جنوى بثنائية مقابل هدف، والروسونيري يصعد إلى المركز الـ11. pic.twitter.com/jfxfWnHwQL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

بهذه النتيجة، يكون ميلان قد قفز إلى المركز الحادي عشر بوصوله للنقطة التاسعة في أول سبع جولات، فيما ظل جنوى كما هو في المركز قبل الأخير بخمس نقاط.