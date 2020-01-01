لالانا يعلق على مسألة رحيله وجوميز يطلب مكانًا أساسيًا

تعرف على تصريحات لالانا وجوميز حول ليفربول

تحدث آدم لالانا، لاعب ليفربول، عن شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف الريدز بينما أكد جو جوميز رغبته في الحفاظ على مركزه أساسيًا.

لالانا يستطيع التفاوض مع أي فريق خلال الفترة المقبلة كما قد يرحل بالمجان بنهاية الموسم.

وقال صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات صحفية: "لا أفكر حاليًا في مسألة تجديد التعاقد وكل ما يشغلني هو القيام بعملي على أتم وجه وأنا مستمتع للغاية بالتواجد في أفضل فريق في العالم".

وتابع: "قضية العقد الجديد توجد فقط في الخلفية وليست مسار حديث في الوقت الراهن ولن يؤثر أبدًا على التزامي مع النادي".

اللاعب أكد أنّه سوف يقدم كل ما لديه لأجل الفريق سواء استمر لسنوات مقبلة أو رحل بنهاية الموسم الحالي مؤكدًا أنّ ما يقوم به يورجن كلوب مع النادي عظيم للغاية وأنّه مدرب متطلب ويطمح دائمًا في التطور.

من جانبه أكد جو جوميز عن رغبته في المشاركة باستمرار رفقة بطل الشتاء في البريميرليج موضحًا أنّ كل لاعب يتمنى أن يكون دائمًا أساسيًا في كل لقاء.

وواصل: "لا يفكر أحد أبدًا في أنّه يرغب في اللعب أحيانًا والحصول على راحة في أوقات أخرى وبالتالي تكون خيارات المدرب صعبة للغاية لكنني سعيد لكوني جاهزًا للقاء الديربي لأن اللعب ضد إيفرتون له بريق خاص".

واختتم: "واجهنا العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية لكننا تغلبنا عليها. أعتقد أنني وفيرجيل فان دايك متفاهمين للغاية داخل الملعب ونقدم مستويات جيدة وعلى استعداد لأي تحدي".

ليفربول يواجه إيفرتون في كأس الاتحاد غدًا، الأحد، في أول ديربي للميرسيسايد الذي يجمع بين كلوب وكارلو أنشيلوتي.