"لن نفوز بنقانق وربما يضعون أسداً شاذاً" .. بارتون يترك النساء ويهاجم منتخب إنجلترا

النجم السابق يواصل إثارة الجدل بتصريحاته

واصل جوي بارتون، النجم الإنجليزي السابق، إثارة الجدل بتصريحاته وهاجم قميص المنتخب الإنجليزي ولاعبي الفريق.

وأثار بارتون الكثير من الجدل مؤخراً بسبب هجومه المستمر على كرة القدم النسائية، وعمل النساء في مجال التحليل الكروي، مما أدخله في حرب كلامية مع العديد من اللاعبات والمحللات الشهيرات.

ولكن هذه المرة، صب لاعب كوينز بارك ومارسيليا السابق غضبه على منتخب الرجال، إذ هاجم أولاً لاعبي الفريق وقال عبر X: "الثقافة خاطئة بالكامل، يتدربون ببناطيل ضيقة ويرتدون الأقراط، مجموعة من الرجال الضعفاء لن تفوز حتى بالنقانق، يشبهون دريك أكثر من بوبي مور".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور هاجم بارتون بسبب تعليقه خصيصاً بسبب وجود كايل ووكر في الصورة، مطالبينه بمراجعة سجل مدافع مانشستر سيتي مع ناديه، ومعرفة حجم البطولات التي حققها.

وهاجم متوسط الميدان السابق تصميم قميص إنجلترا الجديد بسبب تغيير ألوان الصليب الشهير في علم البلاد وقال تعليقاً على تغريدة تنتقد الأمر أيضاً: "لا تقلق، قريباً سيضعون أسداً شاذاً، ومن يعلم قد يتحول إلى لبؤة".

ولا يتوقف بارتون عن التغريد المثير للجدل عبر حسابه رغم موجة الهجوم الكبيرة عليه مؤخراً من قبل الإعلام والجماهير بسبب آرائه الجدلية وانتقاده المستمر للعاملات في كرة القدم.