بوكسينج داي حافل!

جويلينتون بطل جولة "البوكسينج داي" في فانتازي الدوري الإنجليزي.. وبرونو أكبر الخاسرين

شهدت الجولة الثامنة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، والمعروفة بجولة البوكسينج داي، إثارة كبيرة، وخرج منها ليفربول كأبرز الرابحين، بعدما حافظ على صدارته لجدول البريميرليج.

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وإلى جانب ليفربول، وعلى مستوى الفانتازي، كان بطل الجولة هو لاعب وسط نيوكاسل جويلنتون، الذي سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة فريقه أمام أستون فيلا، التي انتهت بفوز الماكبايس بثلاثية نظيفة (3-0)، وخرج البرازيلي برصيد 10 نقاط، بسبب تحصله على بطاقة صفراء.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

برونو يخيب الآمال

حمل برونو فيرنانديش، هدية محبطة لجميع ملاكه، إذ تحصل قائد مانشستر يونايتد على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم، وطُرد في مباراة وولفرهامبتون، وتسبب بشكل مباشر في خسارة فريقه بثنائية نظيفة (0-2)، وخرج برصيد -2 من النقاط.

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وأحبط هالاند أيضا جميع المراهنين على استفاقته، وخرج برصيد خالٍ من النقاط، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام إيفرتون، وتصدى لها بيكفورد ببراعة، ليحتل مركز حراسة المرمى في التشكيلة المثالية للجولة برصيد 8 نقاط.

وكانت جولة البوكسينج داي اعتيادية تمامًا في الجانب الدفاعي، حيث لم ينجح أي مدافع في تقديم مساهمات تهديفية، ليخرج أعلى المدافعين حصولا على النقاط، برصيد الكلين شيت فقط.

وفي خط الوسط، تألق إلى جانب جويلنتون كل من: زميله جوردون الذي سجل هدفا أمام أستون فيلا، وماك أليستر من ليفربول الذي صنع هدفين في فوز فريقه على كريستال بالاس، وأنتوني إيلانجا جناح نوتنجهام فورست الذي سجل هدف الفوز الوحيد على توتنهام، وأخيرًا بوين صاحب هدف فوز فريقه على ساوثهامبتون.

وفي الهجوم جمع كل من كونيا وجاكبو أعلى النقاط (9 نقاط)، بعدما سجل كل منهما هدفًا وصنع آخر.

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: بيكفورد (8 نقاط)

الدفاع: جابرييل (6 نقاط) - ميلينكوفيتش (6 نقاط) - أينا (6 نقاط)

الوسط: جويلنتون (10 نقاط) - جوردون (8 نقاط) - ماك أليستر (8 نقاط) - إيلانجا (8 نقاط) - بوين (8 نقاط)

الهجوم: كونيا (9 نقاط) - جاكبو (9 نقاط)

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