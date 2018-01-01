جويدي يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة الشباب

حرص مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين لشرح عدد من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب النادي الأهلي، فرض السرية على تحضيراته لمواجهة الشباب السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر المدير الفني الأرجنتيني، أغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، من أجل فرض التركيز على اللاعبين قبل المباراة الهامة.

وحرص مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين لشرح عدد من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان جويدي قد كشف للاعبين بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية، قبل أن يجري عدداً من التدريبات اللياقية والفنية.

🎙️تركي آل الشيخ لبرنامج في المرمى: "لا يمكن أن أتدخل في شأن كرة القدم في ظل وجود اتحاد كرة قدم منتخب، لا يرضيني الأخطاء التحكيمية، الاستعجال في إقالات المدربين، والتراشق الاعلامي". pic.twitter.com/vCcS9u5v3H — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 12, 2018

واعتمدت التدريبات على لعب الكرة في المساحات الخالية، وسرعة نقلها بين اللاعبين، مع الاستفادة من الكرات العرضية من قبل المهاجمين.

وشدد الجهاز الفني للاعبين على أهمية الاستفادة من الكرات المهيأة للتسجيل بعد أن عانى الفريق إهدار اللاعبين لعدد كبير من الفرص التي تتهيَّأ في المباريات الماضية، وكانت سبباً مباشراً في فقدان عدد من النقاط المهمة بمواجهات الدوري.