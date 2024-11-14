عودة صراع الصلاحيات في النصر .. جويدو يرفض طلب ماجد الجمعان بعد بقائه في الرئاسة التنفيذية!

هل يعاني النصر من أزمة إدارية؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن أزمة جديدة تواجه إدارة نادي النصر، على خلفية التغييرات الإدارية التي يرغب عبد الله الماجد، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، في تطبيقها خلال المرحلة المُقبلة.

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وقررت شركة النصر ترشيح ماجد الجمعان، لاعب الفريق السابق، لتولي منصب الرئيس التنفيذي، مع تعيين الإيطالي جويدو فينجا لمنصب آخر، أو بقاء جويدو وتولي الجمعان منصبًا في اللجنة التنفيذية، فضلًا عن ترشيح عمر هوساوي مديرًا لفريق كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، أن الرئيس التنفيذي للنصر، جويدو، لم يعتمد جميع صلاحيات فريق كرة القدم لماجد الجمعان، والاكتفاء ببعض منها، وذلك في ظل اتجاه الإدارة نحو تعيين الجمعان مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم.

وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي ناصر الجديع، أن النصر يعاني من صراع على الصلاحيات الإدارية، مضيفًا أن الوضع غير سليم في النادي، في ظل الصراع الدائر للحصول على جميع الصلاحيات، متسائلًا "هل يمكن للشركة أن تعرض على الجمعان تولي منصب بلا صلاحيات؟".

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وجاءت خطوة عبد الله الماجد، رئيس النصر، من أجل منح اللاعبين السابقين الذين يملكون الخبرة، فرصة للمساهمة في خدمة ناديهم، والاستفادة من خبراتهم، علمًا بأن الجمعان الذي لعب بقميص النصر 4 مواسم، بين 1989 و1993، قد حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال، وتولى العديد من المناصب الرياضية، حيث كان في مجلس إدارة النادي، في عهد سعود السويلم، والمدير التنفيذي لنادي نيوكاسل الإنجليزي.