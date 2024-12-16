بعد دفاعه عن جويدو فينجا .. فهد الهريفي مهاجمًا بعض الجماهير: أنتم دمار النصر وحطب ناره!

شجار بين فهد الهريفي وبعض جماهير النصر بسبب جويدو فينجا..

تقريبًا لم يتوقف السجال بين فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، وجماهير العالمي في السنوات الأخيرة، وبطل ذلك السجار مؤخرًا هو الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية".

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الهريفي ظهر مؤخرًا عبر برنامجه الإذاعي متهمًا الإعلامي النصراوي سعود الصرامي بأنه من أوهم الجماهير بأن فينجا هو سبب مشكلات النصر، مشددًا على أن الإيطالي لا ذنب له نهائيًا، إنما "يقوم بتنظيف بقايا الإدارة السابقة".

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هذا الطرح عرض نجم العالمي الأسبق للهجوم، وبجرأته المعهودة، قرر الرد على بعض الجماهير المهاجمة إياه عبر منصة "إكس"..

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أحد الغاضبين أكد للهريفي أن جويدو هو من ضيق الخناق على إبراهيم المهيدب؛ رئيس النادي السابق "المؤسسة غير الربحية" ما دفعه للرحيل، ليهاجمه الأخير واصفًا أمثاله بأنهم "دمار النصر وحطب ناره!".

وكتب فهد ردًا على المشجع: "اسمع أنت ومن مثلك، تبي بطولات لازم رئيس وأعضاء لهم نفوذ غير كذا راح تبقون جعجعة وباب رزق!!، أجل جويدو يعرف عمر هوساوي ولا الغشيان وعينهم في النادي، خلوا الرجال يشتغل تنفيذي وينظف عمل ما قبله وركزوا واضغطوا داخل الملعب اصرف لكم ما راح تكونون أحرص من الصندوق ومراقبته مصيبة".

وأضاف: "لكن مشكلة إذا صار يقودكم يا منتفعين يا الحرس القديم اللي يردون الدين لناس ما نفعت النصر أبدًا، لن النصر فاز بضربات الترجيح على الهلال وفاز العام على العين وأخذ كأس آسيا ما قلتم جويدو ورائد إسماعيل .. وربي أنتم دمار النصر وحطب ناره!!".

وفي الإطار نفسه، رد الهريفي على مشجع آخر سأله عن سبب انتقاده لستيفانو بيولي؛ المدير الفني للعالمي، وحده دون جويدو..

"أنا ماني راعي مصالح وعلاقات ومناصب واللي يعرفني يعلم ذلك الكيان أول، ولا يهمني جويدو أو غيره .. افهموا، جويدو ماله في الأمور الفنية أبدًا جاهل فيها، الموضوع أكبر منه .. شوفوا من يوزع في الصندوق خطة كانت ماشية من أيام مانشيني، وأنت بس تغير مدرب والمصيبة ما هي في ودي مدرب وجب مدرب!!".

يذكر أن الجمهور غاضب بصورة كبيرة على جويدو ورائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للنادي، كون الفريق الأول لكرة القدم لم يحقق أي بطولة رسمية في وجودهما، بل ودع كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري.