"محضر" مرتقب من جويدو فينجا ضد إدارة النصر .. وهييرو في إيطاليا للتعاقد مع "بديل" أندرسون تاليسكا

كواليس مثيرة من داخل نادي النصر..

يبدو أن "الصفقة المرتقبة" بانتقال أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى العملاق التركي فنربخشه؛ ستشعل أزمة كبرى داخل قلعة العالمي.

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كافة التقارير العالمية والسعودية تؤكد اتفاق مجلس إدارة فنربخشه مع النصر، على التعاقد مع تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن خسائر مالية ضخمة لنادي النصر؛ من صفقة رحيل النجم البرازيلي إلى الفريق التركي.

الصرامي أشار في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن النصر قد يتحمل أجزاءً كبيرة من رواتب أندرسون تاليسكا، بعد انتقاله إلى فنربخشه؛ بسبب الرغبة في التخلص منه.

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وفجّر الإعلامي الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه استعداد الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، بتقديم "محضر" ضد أعضاء مؤسسة نادي النصر "الربحية".

وأوضح سعود الصرامي أن فينجا يستهدف من هذا "المحضر"؛ إدخال أعضاء مؤسسة النصر "الربحية"، في المساءلة القانونية بقضايا "المسؤولية التضامنية" و"الاستدامة المالية"، الخاصة بانتقال تاليسكا إلى فنربخشه؛ حتى لا يتحمل هو وحيدًا مسؤولية أي خسائر متعلقة بهذه الصفقة.

وخلال الفترة الماضية.. صُدِر ما يُعرف باسم "المسؤولية التضامنية"؛ حيث يتم مساءلة القائمين على الأندية السعودية المختلفة "قانونيًا"، بشأن أي خسائر مالية أو أخطاء إدارية، متعلقة بفترة ولايتهم.

وعلى جانب آخر.. غادر فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، إلى الأراضي الإيطالية، خلال الفترة الماضية؛ من أجل حسم صفقة التعاقد مع "بديل" أندرسون تاليسكا؛ وفقًا للصرامي أيضًا.

وحسب الصرامي؛ يتفاوض هييرو مع ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا ونادي ميلان؛ من أجل الانتقال إلى الفريق النصراوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن موراتا انضم إلى ميلان في صيف 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028؛ حيث سجل 5 أهدف وصنع 2 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.