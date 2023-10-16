"جوهرة" مدح استثنائي من كارباخال للاعب برشلونة الشاب قبل الكلاسيكو!

مستويات اللاعب تثير إعجاب الجميع!

أشاد دانييل كارباخال لاعب ريال مدريد بمستويات نجم برشلونة الشاب بابلو جافي وما يقدمه رفقة فريقه ومنتخب بلاده في الفترة الماضية خلال تصريحات نقلتها "سبورت".

وقال كارباخال: "بعض الأحيان علينا أن نتذكر أن جافي عمره 19 عامًا فقط، وهو يلعب بشكل أساسي في برشلونة وإسبانيا، لا يوجد الكثير لنقوله هنا، هو جوهرة".

وكان جافي قد لعب 11 مباراة هذا الموسم رفقة برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز وسجل هدفين له صناعة، كما خاض حتى الآن 25 مواجهة بقميص منتخب إسبانيا في مسيرته.

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نجم برشلونة فاز بلقب أفضل لاعب في العام الماضي التي يطلق عليها الفتى الذهبي، حيث خلف زميله في الفريق بيدري جونزاليس في الحصول عليها.