"جوهرة قطر" الذي نبذه النصر وخسرته السعودية .. "المنتهي" أكرم عفيف يجلد ولا يبالي!

نجم السد والأدعم .. أن تعمل بذكاء وليس بجهد!

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إن حضر في الملعب وكان في أفضل حالاته، ففريقه ضامن لهدف منه أو ربما صناعة أو تمريرة مفتاحية، وإن لم يكن في يومه فحتمًا سيظهر بلقطة فارقة، ترجح كفة فريقه، أما وإن حضر من على مقاعد البدلاء فانتظر تحول اللقاء رأسًا على عقب، إنه أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد والمنتخب القطري..

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صاحب الـ27 عامًا شارك بديلًا في الشوط الثاني من مواجهة الأدعم أمام الصين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا قطر 2023، وعقب نزوله بثوانٍ معدودة، نفذ ضربة ركنية بعرضية أكثر من رائعة إلى قوس منطقة الـ18، حيث يقف قائده حسن الهيدوس، ليسدد تسديدة هوائية من لمسة واحدة، ضربت شباك الصينيين.

بهذا الهدف، ساهم عفيف في 15 هدفًا خلال عشر مباريات خاضها في تاريخ البطولة القارية، مسجلًا أربعة، وصانعًا لـ11.

ماذا قدم أكرم عفيف في المباراة؟

صاحب الـ27 عامًا نزل بديلًا في الدقيقة 64، ليصنع هدفًا، ويرسل تمريرة مفتاحية، بجانب خلقه فرصة، لم يستغلها زملاؤه لهز شباك الخصم.

وسدد عفيف تسديدة واحدة، بجانب وصول دقة تمريراته لنسبة 90.5%، وأرسل عرضيتين.

الهدف الذي صنعه الليلة، هو الأول لعفيف في البطولة من ناحية الصناعة، لكنه في الجولتين الماضيتين سجل ثلاثة أهداف، يتصدر بهم حتى الآن قائمة الهدافين متقاسمًا إياها مع العراقي أيمن حسين.

"الجوهرة" الذي خسره السعودية ونبذه النصر

"مؤكد أشجع الهلال، ومن لا يحب الزعيم؟!" هكذا قال عفيف في عام 2019م، غازل الأزرق لعله يتحرك نحوه، لكنه لم يفعل.

ربما منطقي ألا يفعل الزعيم في ظل امتلاكه لاعب بحجم سالم الدوسري في الجهة اليسرى والجمع بينهما خسارة للملاعب العربية، وإن كان القطري يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، لكن لماذا لم يفعل منافسوه؟!

التقارير الصحفية تحدثت أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة عن استهداف ابن السد بالفعل سواء من ناحية النصر أو الاتحاد، لكن الغريب في الأمر أن جمهور العالمي ثار ضده!

في شتاء 2023، زعم الصحفي الشهير رودي جاليتي أن النصر تحرك نحو نجم الأدعم، وأن المحاولات جدية لاستقطابه إلا أن وقتها جمهور العالمي ثار غاضبًا..

تعلم ما سر غضبهم؟ لأنه صرح بعشقه للهلال من قبل!، هكذا هو مبررهم في عصر "الاحتراف"!

أما الفئة الأغرب فهي تلك التي وصفته بـ"المنتهى"، ربما هذه لا تعلم شيئًا عن مقولة "اعمل بذكاء وليس بجهد!"، فهكذا هو عفيف الذي يجيد حتى في أسوأ حالاته، بفضل ذكائه.

حاليًا عاد اسم نجم السد يتردد في الوسط الرياضي السعودي من جديد، بعدما زعم الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أنه على رادار أحد أندية دوري روشن، فهل تنجح في استقطابه ليكمل جماليات المسابقة مع نجوم العالم؟ سنرى ما سيسفر عنه الميركاتو..

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