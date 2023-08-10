جوهرة ريال مدريد في الحضيض .. إندريك يتعرض لطرد غريب في كوبا ليبرتادوريس

اللاعب الشاب يواجه أصعب فترات مسيرته حتى الآن..

تسير مسيرة إندريك لاعب بالميراس البرازيلي، والمهاجم المنتظر وصوله إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024، من سيئ إلى أسوأ، وسط غيابه عن التهديف مؤخرًا أو المشاركة في المباريات.

وسقط إندريك في هوة جديدة خلال مباراة بالميراس أمام أتلتيكو مينيرو في إياب دور الستة عشر من بطولة كوبا ليبرتادوريس، بعدما تلقى بطاقة حمراء وهو يجلس على مقاعد البدلاء.

إندريك لم يشارك أساسيًا في المباراة، كما جرت العادة في المباريات الأخيرة، وقرر المدرب البرتغالي آبيل بيريرا عدم استخدامه، ليخطف البرازيلي الشاب الأضواء بتصرف غريب في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

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بالميراس كان يتقدم في مجموع المباراتين بهدف دون رد، بعدما فاز ذهابًا، ومع ضغط أتلتيكو مينيرو لمحاولة تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب، قام إندريك بتسديد كرة إلى الملعب وتأخير تنفيذ رمية تماس لصالح فريقه، مما تسبب في إبطاء وتيرة المباراة.

وتم إبلاغ الحكم فرناندو راباليني بالحدث، ليتوجه على الفور إلى إندريك، ويشهر في وجهه بطاقة حمراء مباشرة، ليتوجه اللاعب إلى غرفة تبديل الملابس.

وبذلك، لن يكون إندريك قادرًا على المشاركة في مباراة ذهاب دور ربع النهائي في كوبا ليبرتادوريس، التي يلعبها بالميراس ضد ديبورتيفو بيريرا الكولومبي.