ماذا لو كان المصارع الشهير نجم كرة قدم؟

كان بطل المصارعة الحرة الشهير ونجم هوليوود جون سينا سعيدًا بمعرفة أن صفاته قد تمت مقارنتها بقائد إنجلترا ونجم توتنهام هاري كين، بل إنه عرض التسكع مع لاعب كرة القدم وتناول نصف لتر من المشروبات الكحولية!.

كل هذا حدث بعد قراءة كلمات تقنية ChatGPT من قبل سينا على إجابة سؤال تم عرضه عليه عبر شبكة "سكاي سبورتس" يقول: "إذا كان جون سينا لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون هاري كين من توتنهام هوتسبير، جون سينا رياضي للغاية، مع أخلاقيات عمل قوية وسجل حافل من الأداء العالي في النخبة، على أساس هذه السمات، يمكن مقارنته بهاري كين".

وأضافت التقنية: "يمكن أيضًا مقارنة تفاني جون سينا في الإلهام مع كين، في معدل عمله الدؤوب، وقيادته القوية وتأثيره الإيجابي على من حوله داخل وخارج الملعب".

المصارع المخضرم لم يستطع إلا أن يوجه رسالته لهاري كين قائلًا: "هاري كين لم ألتق بك أبدًا ولكن يبدو أن سمعتك رائعة للغاية، لم أحظَ بهذا القدر من الإطراء في حياتي، لذا هاري كين شكرًا لك على صناعة يومي".

وأضاف: "لقد جعلتني أبتسم ويجب أن يُطلق علي الكثير من الأشياء اللطيفة بسببك، إذا كنت تريد نصف لتر (مشروبات كحولية؟) في مكان ما، فأنا لها".