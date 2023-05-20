جون سينا يهدي هاري كين "نصف لتر بيرة" بسبب ChatGPT!

كان بطل المصارعة الحرة الشهير ونجم هوليوود جون سينا سعيدًا بمعرفة أن صفاته قد تمت مقارنتها بقائد إنجلترا ونجم توتنهام هاري كين، بل إنه عرض التسكع مع لاعب كرة القدم وتناول نصف لتر من المشروبات الكحولية!.
كل هذا حدث
وأضافت التقنية: "يمكن أيضًا مقارنة تفاني جون سينا
المصارع المخضرم لم يستطع إلا أن يوجه رسالته لهاري كين قائلًا: "هاري كين لم ألتق بك أبدًا ولكن يبدو أن سمعتك رائعة للغاية، لم أحظَ بهذا القدر من الإطراء في حياتي، لذا هاري كين شكرًا لك على صناعة يومي".
وأضاف: "لقد جعلتني أبتسم ويجب أن يُطلق علي الكثير من الأشياء اللطيفة بسببك، إذا كنت تريد نصف لتر (مشروبات كحولية؟) في مكان ما، فأنا لها".
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