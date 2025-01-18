ليته جون تيري لينتقم! نجم تشيلسي الأسبق يلاكم نجمًا بريطانيًا شهيرًا

مباراة مرتقبة بين جماهير رياضتين!

ربما يتذكر قدامي مشجعي تشيلسي ومنتخب إنجلترا الظهير الأيسر واين بريدج، لارتباطه بالمستوى الجيد للغاية من ناحية، ولمشكلته الشهيرة مع زميله جون تيري من ناحية أخرى.

الآن يعود بريدج للأضواء من جديد، ولكن في شيء مختلف عن كرة القدم، حيث إنه سيخوض مواجهة في الملاكمة مع نجم "يوتيوب" الشهير في بريطانيا "KSI".

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فمن المقرر أن يواجه نجم تشيلسي ومانشستر سيتي وإنجلترا السابق KSI في 29 مارس، وسيتم الإعلان عن ذلك في وقت قريب، بشرط توقيع العقود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في حالة استكمال الإجراءات، سيواجه الظهير الأيسر السابق الذي يبلغ من العمر الآن 44 عامًا، KSI، نظيره البالغ من العمر 31 عامًا، في مانشستر في مواجهة مثيرة للاهتمام ستجذب الانتباه في كرة القدم والملاكمة وما بعد ذلك.

خاض بريدج مباريات في الملاكمة من قبل، حيث هزم سبنسر ماثيوز في مباراة ودية قبل سبع سنوات، بعد أن اعتزل اللعب في عام 2014 عقب مسيرة شهدت فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في تشيلسي، كما لعب بريدج لصالح ساوثامبتون وفولهام ووست هام وسندرلاند وبرايتون وخاض 36 مباراة دولية مع إنجلترا.

من الناحية الأخرى، يفترض أن يواجه بريدج KSI الذي لا يعد ملاكمًا محترفًا فحسب، بل إنه مؤثر بريطاني وموسيقي، وله نشاطات اقتصادية في عالم الملاكمة.