"جعلنا نكره أطفال آرسنال ونخشى مصافحتهم" .. نجم تشيلسي السابق يكشف طريقة مورينيو "الاستفزازية" لحسم ديربي لندن

"كان يسحق آرسين فينجر قبل المباراة!"

كشف جوني أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، عن الطريقة التي كان يتعامل بها جوزيه مورينيو مدرب البلوز السابق، مع مواجهات تشيلسي في ديربي لندن.

وكان تشيلسي وآرسنال قد تعادلا (1-1)، في آخر ديربي جمعهما ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل 20 يومًا على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال ميكيل في البودكاست الخاص به "The Obi One": "مورينيو كان يجيد التعامل مع مباريات آرسنال بطريقته الخاصة، كان يفوز بالمباراة حتى قبل أن تبدأ، مستخدمًا مؤتمراته الصحفية لاستفزاز مدرب آرسنال آنذاك أرسين فينجر وإشعال الغضب في نفوس لاعبيه على أرض الملعب".

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وأوضح ميكيل أن تكتيكات المدرب البرتغالي التحفيزية تضمنت التأكيد على التنافس وحث اللاعبين على التفوق على آرسنال بأي ثمن، قائلًا: "يشتهر مورينيو بأسلوبه النفسي، حيث غرس في لاعبي تشيلسي عقلية الفوز، والتي امتدت إلى كل مباراة ضد منافسيهم في لندن".

وأضاف: "مورينيو يقف هناك في النفق المؤدي للملعب وينظر للاعبه ويقول في نفسه (هل سيصافح لاعب آرسنال؟)، ربما إذا فعل لاعب من تشيلسي ذلك لأعاده إلى غرفة تبديل الملابس".

وتابع جون أوبي: "كنا لا ننظر إليهم، مورينيو جعلنا نكره بعضنا البعض، كان يهاجم أرسين فينجر ويحاول استفزازه. يفوز من المؤتمر الصحفي ومن ثم يعود إلينا ويقول (لقد ذهبت إلى المؤتمر وسحقت أرسين فينجر، لذا فقد حان دوركم الآن للتأكد من دخول المباراة وسحق هؤلاء الأطفال".