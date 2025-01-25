قدوة بقضايا الانفصال .. جوني ديب يطير إلى أوروجواي للمشاركة في صراع واندا وإيكاردي

مفاجأة من نجم هوليوود

استمرارًا للصراع الدائر بين ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، قرر المهاجم الأرجنتيني الاستعانة بالممثل المعروف جوني ديب، للاستفادة منه في قضية الطلاق التي تم فتحها مؤخرًا.

العلاقة بين إيكاردي وسيدة الأعمال الأرجنتينية شهدت العديد من التقلبات، بين عودة وانفصال على مدار السنوات الماضية، ويبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بينهما، وسط اتهامات لها بخيانته مع كيتا بالدي زميله السابق في إنتر.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" قالت إن جوني ديب سافر جوًا إلى أوروجواي من أجل لقاء إيكاردي في منتصف حربه مع واندا من أجل تقديم المشورة له ومساعدته.

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وأوضحت أن مهاجم جلطة سراي أراد الاستفادة من خبرة ديب في هذا النوع من القضايا، لأنه مر بموقف مماثل مع زوجته السابقة آمبر هيرد، ودخل معها في واحدة من أكثر قصص الانفصال إثارة للجدل بالنسبة للمشاهير في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب إنتر السابق يشعر بأن قضيته تشبه ما مر به جوني ديب مع آمبر هيرد، والتي انتهت بانتصاره عليها وإلزام المحكمة لها بدفع أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويضات له.

ومن جانبه أفاد الصحفي جوستافو ديسكالزي، أن الممثل الأمريكي سيسافر إلى بونتا دل إيستي، ومن المفترض أن يلتقي بإيكاردي للحديث معه عن صراعه القضائي مع واندا، وبعدها سيقوم بالتحضير لأحد أعماله الفنية القادمة.

جدير بالذكر أن علاقة إيكاردي بواندا تمر بأسوأ فتراتها على الإطلاق، وسط اتهامات كل منهما للآخر بتدمير أسرتهما، خاصة بعد قيام المهاجم الأرجنتيني بمواعدة تشاينا سواريز تزامنًا مع انفصاله عن زوجته الغاضبة.