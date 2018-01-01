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دوري أبطال أوروبا

جونز يعيد على جماهير مانشستر يونايتد شبح 2011

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مانشستر يونايتد يعاني في ميستايا أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

كريم رزق    فيسبوك      تويتر

أعاد المدافع الإنجليزي فيل جونز على جماهير مانشستر يونايتد شبحاً يطل على الفريق للمرة الأولى منذ 2011.

مانشستر يونايتد نزل ضيفاً على فالنسيا الإسباني في ملعب ميستايا بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كارلوس سولير منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول بعد خطأ من جونز في تشتيت الكرة، قبل أن يواصل المدافع الإنجليزي دوره في توزيع الهدايا على الخفافيش بتسجيل الهدف الثاني في مرماه بالخطأ في مطلع الشوط الثاني.

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جونز أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل بالخطأ في مرماه في دور المجموعات منذ هدف اللاعب نفسه في نوفمبر 2011 أمام بنفيكا البرتغالي.

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