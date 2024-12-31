"استخدموا اسمي للشهرة وأذوا زوجتي في حملها" .. مونتييل يكشف الحقائق بعد تبرئته من تهمة اغتصاب عارضة أزياء

"ظلمت وهذه هي الجريمة الحقيقية"

حصل جونزالو مونتييل، لاعب إشبيلية ومنتخب الأرجنتين، على حكم البراءة من تهمة الاعتداء الجنسي على عارضة أزياء، بعد أن أكّدت التحقيقات أن هناك تناقضات في الاتهامات الموجهة إليه.

وحاصرت اللاعب صاحب ركلة تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، اتهامات بقيامه بتخدير عارضة أزياء والاعتداء عليها جنسيًا، في حفل عيد ميلاده داخل منزه في بوينسيانا بالأرجنتين عام 2019.

وبعد سنتين من التحقيق، أصدر القاضي حكمًا بتبرئة مونتييل بسبب عدم وجود أدلة كافية لدعم الاتهامات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدر اللاعب الأرجنتيني بيانًا بعد الحكم، قال خلاله: "اليوم تم تبرئتي من اتهام كاذب. استخدموا اسمي للحصول على شهرة وتوريطي في حادث مع شخصية ليس لديها علاقة معي. أضرّوا بعائلتي وزوجتي، التي كانت حامل وتعرضت للإيذاء بسبب هذه الكذبة".

وأشار مونتييل، إلى أنه دائمًا كان يتلقى عروض للرحيل عن إشبيلية في الفترات السابقة، لكن جميع هذه الأندية طلبت منه أن يتم تبرئته أولاً قبل التعاقد معه، حتى تضمن استقراره في المستقبل.

وشدد على أنه يتعاطف مع أي ضحية تعاني من الاعتداءات الجنسية، لكنه أضاف: "الكذبة التي حاولوا إلقائها علي تجعل من الظلم، الجريمة الحقيقية التي تؤثر على الكثيرين في العالم ولا يجب أن تُعامل بسهولة أو بكذبة، كما حدث في حالتي".

وختم مونتييل: "أشكر الأشخاص الذين دائمًا آمنوا ببراءتي ودعموني في أوقات غير عادية وصعبة. وفي النهاية الحقيقة دائمًا تظهر".