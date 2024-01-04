جوندوجان ينقذه .. في الوقت القاتل برشلونة يهرب من فخ لاس بالماس

جوندوجان ينقذ برشلونة في اللحظات الأخيرة...

نجح برشلونة في خطف فوزًا ثمينًا على حساب لاس بالماس بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الليجا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 42 في المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين، بينما تجمد لاس بالماس إلى النقطة 25 في المركز العاشر.

المباراة بدأت بكل قوة، وجاءت الضربة الأولى لبرشلونة في الدقيقة الثامنة عند تعرض جواو كانسيلو للإصابة، وعدم قدرته على استكمال اللقاء وخروجه من المباراة ومشاركة كريستنسن بدلًا منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 12 نجح منير الحدادي في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها الحدادي بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وحاول لاعبو برشلونة العودة إلى أحداث اللقاء، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم لاس بالماس بهدف دون رد.

وبعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، فشل دفاع لاس بالماس في إبعاد الكرة لتصل إلى سيرجي روبيرتو الذي مرر الكرة إلى فيران توريس، ليسدد الكرة ببراعة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق جواو فيليكس تسديدة قوية على مرمى لاس بالماس، تصدى لها الحارس، وفي الوقت نفسه تدخل المدافع سنجرافين، على جوندوجان، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الكتالوني، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع لاس بالماس.

وتقدم جوندوجان لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولعبها ببراعة في الزاوية اليمنى للمرمى، ليخطف الثلاث نقاط للبرسا.