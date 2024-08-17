صدمات برشلونة تتوالى.. جوندوجان يطلب الرحيل عن برشلونة قبل هذا الموعد!

جوندوجان يصدم برشلونة...

صدم إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة إدارة الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد طلبه الخروج من صفوف البلوجرانا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب الألماني قد طلب الخروج من صفوف برشلونة، قبل نهاية الميركاتو الحالي، وتواصل بالفعل مع إدارة فريقه وأخبرهم برغبته.

وأشار التقرير إلى أن قرار جوندوجان، سبب صدمة كبيرة لإدارة برشلونة، خاصة وأن اللاعب قد أبدى سعادته أكثر من مرة أثناء تواجده مع فريقه، وأنه يريد الاستمرار حتى نهاية عقده، ورفض عروضًا من السعودية وتركيا.

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ومن جانبها لا ترفض إدارة برشلونة، فكرة رحيل اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، خلال فترة الميركاتو الحالي، بل ستحاول الحصول على أكبر استفادة مادية من رحيله، لمساعدة الفريق في الأزمة المالية الحالية.

وخرج جوندوجان، من قائمة برشلونة التي تواجه فالنسيا، مساء اليوم السبت على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن جوندوجان، مطلوب بقوة من الأندية التركية، وقد أعرب رئيس جلطة سراي عن رغبته أكثر في التعاقد مع اللاعب الألماني، بينما سيحاول فنربخشة، الذي يدربه جوزيه مورينيو، التعاقد مع اللاعب.