"أردت الاستمرار" .. جوندوجان يعلن انتقاله لمانشستر سيتي برسالة حزينة إلى جماهير برشلونة!

كلمات مؤثرة من النجم الألماني

وجه نجم الوسط الألماني إلكاي جوندوجان رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير برشلونة، تزامنًا مع إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الكتالوني وعودته لمانشستر سيتي.

جوندوجان أنهى رحلته مع سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منضمًا إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، وها هو بعد عام واحد فقط يتخذ نفس الخطوة ولكن في الاتجاه المعاكس.

وقال النجم الألماني في رسالة نشرها عبر منصة "إكس":"أعزائي مشجعي برشلونة، بعد عام واحد فقط حان وقت الوداع، لقد أتيت إلى هنا لمواجهة تحدٍ جديد ومثير، وكنت مستعدًا لذلك، بذلك قصارى جهدي للقتال من أجل الفريق بأفضل طريقة ممكنة في موسم صعب، وكنت أتطلع إلى مساعدة زملائي في الموسم الجديد".

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وأضاف:"الآن سأرحل في موقف صعب، ولكن إذا كان رحيلي سيساعد النادي ماليًا فهذا يجعلني أقل حزنًا، لقد كان وقتًا مليئًا بتجارب مذهلة وصعود وهبوط، لطالما أردت اللعب في برشلونة وأنا ممتن جدًا لذكرى وتجربة ستظل في ذهني طوال حياتي، أتمنى لكم جميعًا الأفضل، المشجعون يستحقون إعادة هذا النادي الكبير إلى مكانته بين الأفضل في العالم".

وفي سياق منفصل قام حساب مانشستر سيتي بالإعلان بشكل رسمي عن عودة جوندوجان له، حيث وقع الألماني على عقد مدته عام واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 14 في 51 مباراة خاضها مع برشلونة على مدار الموسم الماضي، واكتسب شعبية هائلة بين مشجعي الفريق الكتالوني، ولكن يبدو أنه خرج من حسابات المدرب هانز فليك لأسباب مالية.