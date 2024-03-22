جوندوجان: اللعب بجوار نجم ريال مدريد مريح ولا أعتبر ألمانيا مرشحة لليورو!

جوندوجان يرفض ترشيح ألمانيا للفوز باليورو...

أشاد إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، بمستوى توني كروس لاعب ريال مدريد، وشدد على سعادته بمشاركته اللعب، كما رفض النجم الألماني ترشيح منتخب بلاده للفوز ببطولة اليورو القادمة.

وتستضيف ألمانيا، بطولة يورو 2024 من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو، وسيشارك منتخب الماكينات بالمجموعة الأولى في البطولة برفقة سويسرا، اسكتلندا، والمجر.

وقال جوندوجان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ألمانيا القادمة أمام فرنسا: "إنه شعور رائع، أن تعرف أن توني كروس سيكون بجانبك في الملعب، لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بصفات توني أتوقع منه الكثير، أعتقد أننا سندير الأمور بشكل جيد".

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وعن المشرحين للفوز ببطولة اليورو في الصيف القادم، قال صاحب الـ 33 عامًا: "في اعتقادي أن فرنسا وإنجلترا، هما المرشحان للفوز باللقب".

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني، سيلعب مباراة ودية أمام نظيره الفرنسي، مساء غد السبت ضمن استعداد المنتخبين لبطولة اليورو القادمة.